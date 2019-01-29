Курс национальной российской валюты может ослабнуть до 70—72 рублей за доллар в 2019 году в случае падения цены нефти до 40 долларов за баррель. При таком развитии событий текущий год станет еще одним годом девальвации, пишут в обзоре аналитики BCS Global Markets.

Подобный сценарий возможен в случае существенного дисбаланса на нефтяном рынке в связи с ненадлежащим соблюдением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и очередного сюрприза от США с точки зрения эффективности нефтяных технологий страны, считают аналитики.

При реализации этого сценария рост ВВП России замедлится до 0,5—1%, инфляция на конец года может ускориться до 4,8—5%, а реальные доходы населения упадут на 0,5—1%.

В рамках развития событий по этому сценарию в 2019 году российский фондовый рынок будет торговаться в диапазоне 900—1 200 пунктов. Снижение цен на нефть и ослабление рубля поддержат большинство экспортеров в секторе металлургии и горной добычи, а также транспорта, прогнозируют аналитики. Это приведет к росту прибыли таких компаний, как «АЛРОСА» и «Аэрофлот».

Однако в отсутствие внешних потрясений рубль удержится у отметки 62 рубля за доллар, говорится в базовом сценарии обзора. В таком случае рост ВВП РФ в 2019 году составит 1—1,5%, инфляция на конец года будет колебаться около 4,2—4,5% год к году, а реальные доходы населения вырастут на 1—1,5%.

