Ключевые индексы российского фондового рынка демонстрируют неоднородную динамику в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи просел на 0,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 497 пунктов. Индекс РТС на тот же момент времени ушел в минус на 0,19% — к уровню 1 189,09 пункта.

К 10:11 индекс Мосбиржи был уже в плюсе на 0,03% и составлял 2 499,16 пункта. Индекс РТС сократил разрыв до минус 0,06% и находился на отметке 1 190,65.



На 10:13 индекс Мосбиржи снова ушел в «красную зону», снизившись до 2 498,09 пункта (минус 0,01%).

В компании ITI Capital незадолго до начала торгов прогнозировали разнонаправленное открытие российского рынка на фоне дорожающей нефти и нестабильности ситуации на мировых площадках.

«Сегодня последний день заседания ФРС, ожидается смягчение риторики правительства, что может оказать поддержку торговым площадкам. Во вторник американский рынок закрылся в отрицательной зоне (S&P 500 — минус 0,15%) на фоне отчетности Apple, предъявленных обвинений Huawei и нестабильной обстановки в Венесуэле. Euro Stoxx 50 показал небольшой рост… азиатские индексы в среду утром показывают смешанную динамику в ожидании переговоров между Китаем и США… Фьючерсы на Brent во вторник выросли на 2,5% на фоне объявленных против Венесуэлы санкций, в среду утром продолжают быть в плюсе. Согласно отчетности Apple за финансовый квартал, который закончился 29 декабря, выручка составила 84,3 миллиарда долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года... Это первый случай за последние десять лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple... Во вторник британские депутаты, как и ожидалось, отклонили поправку альтернативных вариантов выхода из ЕС. Великобритания должна покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В среду и четверг должна состояться встреча вице-премьера Китая Лю Хэ с официальными представителями США по вопросу торговых переговоров. Ситуация осложняется тем, что Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения Huawei в промышленном шпионаже, банковском мошенничестве, отмывании средств, нарушении санкций против Ирана и препятствовании правосудию», — перечисляют в компании значимые события, на которые ориентировался и за которыми продолжит следить рынок в текущий период.

«Складывается ощущение, что силы российский фондовых «быков» постепенно иссякают. Однако и число «медведей» на рынке пока очень ограниченно. Но это совершенно не значит, что сегодня рынок не сможет обновить исторические максимумы. Внешний фон перед открытием рынка складывается нейтральным», — указал в своем прогнозе на среду аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сегодня ждем, что ФРС оставит ставку неизменной, но важны будут комментарии Федрезерва по дальнейшей денежно-кредитной политике. Кроме того, сегодня и завтра пройдут переговоры между США и Китаем по урегулированию торговых споров. Именно эти две новости должны определить тренд финансовых рынков на ближайшие несколько дней. Пока же советуем занять выжидательную позицию, но внимательно приглядывать за Сбербанком, который вчера закрылся в полутора рублях от сопротивления 215 рублей. Если внешний фон продолжит улучшаться, то можно попробовать купить «Сбер» после прохождения отметки 217 рублей», — пишет Антонов.

