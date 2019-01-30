Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,09 рубля, курс евро повысился на 10 копеек до 75,6 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта уступает основным соперникам, несмотря на рост нефтяных котировок, отмечают эксперты.

Рост цен на нефть ускорился на фоне новостей о введении американских санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Минфин США заблокировал активы компании стоимостью 7 млрд долларов.

«События в Венесуэле продолжат сдерживать нефтяные котировки от падения. Фактор цен на нефть для рубля остается доминирующим. Также в центре внимания остаются итоги заседания Федрезерва и переговоры США с Китаем», — комментирует аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По Brent он не видит никаких препятствий для повышения котировок до 62,32 доллара за баррель.

«Если их рост усилится с открытием торгов в Европе, то ждем возвращения курса доллара до 65,7 рубля, а курса евро — до 75,15 рубля. В противном случае рублевые пары останутся торговаться в диапазоне 40 копеек (20 копеек вверх или вниз от вчерашних цен закрытия)», — прогнозирует эксперт.