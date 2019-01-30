Индекс Мосбиржи в ходе торгов в среду поднялся выше 2 500 пунктов и обновил исторический максимум.

К 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, составив 2 505,68 пункта, индекс РТС — на 0,28% до 1 194,75 пункта. Зафиксированный в ходе торгов максимум по индексу Мосбиржи — 2 506,56 пункта.

«Внешний фон на начало торгов нейтральный. В США закрытие индексов было смешанным, в Азии также смешанная динамика: в плюсе Гонконг и Корея, в минусе — Япония и Шанхай. Рынок ждет как решения американского регулятора по ставке, так и итогов американо-китайских переговоров по торговым отношениям», — отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

По его словам, «приток в российские активы явно остановился, даже несмотря на хорошие новости по «Русалу», так что растет потенциальная угроза и для рубля. «Риск увидеть в начале февраля уровни выше 67,5 в паре против доллара США заставляют рассмотреть увеличение хеджирующих позиций. Страховкой от негативных новостей на политическом фоне может быть продажа фьючерса на индекс РТС», — добавляет Люшин.