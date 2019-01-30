Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,54% и составил 2 511,86 пункта. Индекс РТС вырос на 0,64%, до отметки 1 198,99.

Бумаги Сбербанка понизились в цене на 0,45%, «АЛРОСы» — на 0,33%, Московской биржи — на 0,17%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%.

«Российский рынок акций в среду обновляет пики. Индекс Мосбиржи успешно протестировал уровень 2 507 пунктов и стремится выше... Каждый новый шаг дается сложнее предыдущего, но рынок в целом полон оптимизма. Индекс РТС намерен пробить 1 200 пунктов, но выше он не ходил с начала октября прошлого года. Сопротивление здесь стоит на уровне 1 202 пункта», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.