Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,49 рубля, курс евро повысился на 5 копеек до 75,29 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта в четверг может продолжить начавшееся накануне укрепление в паре с долларом, полагают эксперты. Курс рубля получит поддержку от Минфина РФ, ФРС США, а также нефтяных котировок.

Ключевым событием для всех бирж в среду стали итоги двухдневного заседания Комитета открытого рынка ФРС США (FOMC) и пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауэлла, напоминает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. FOMC принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 2,25—2,5%. Индекс доллара отреагировал резким снижением на заявления главы ФРС о том, что финансовый регулятор займет выжидательную позицию и будет терпелив при принятии решений относительно ставок, поясняет эксперт.



«Снижение доллара на мировом рынке после публикации комментариев ФРС США в среду вызвало мощное укрепление рубля. Российская валюта вошла в диапазон 65—65,5 рубля за доллар, который разворачивал пару доллар/рубль вверх весь последний квартал прошлого года», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Рубль также поддержали высокий спрос на ОФЗ и дорожающая нефть, продолжает Владислав Антонов. Минфин РФ успешно разместил два выпуска ОФЗ на сумму 23,64 млрд рублей из предложенных 25 млрд. Спрос по двум выпускам облигаций превысил предложение в три раза и составил 86,49 млрд рублей.

Нефть марки Brent подорожала на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок.