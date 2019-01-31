Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в четверг опустился ниже 75 рублей впервые с 25 января.

По состоянию на 12:33 мск котировки единой европейской валюты снизились на 24 копейки, составив 74,9975 рубля. К этому времени курс доллара опустился на 19,25 копейки до 65,3125 рубля.

К 13:07 мск курс евро снижался уже на 39,75 копейки до 74,84 рубля, курс доллара — на 32,75 копейки до 65,1775 рубля.



«Курс пары евро/доллар настроен на продолжение повышения. Основные торги идут около 1,15 (+0,2%). Существенное влияние на динамику американских индексов и пары евро/доллар оказали итоги заседания ФРС США. Жесткая риторика Федрезерва сменилась на «голубиные» речи. Процентная ставка сохранена в прежнем целевом диапазоне. Более того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил о том, что ставка достигла нейтрального уровня, хотя еще на прошлом заседании уверенности в этом не было», — отмечает заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.

Она напоминает, что накануне вечером, вслед за активными колебаниями мирового валютного рынка, рубль существенно подорожал. В четверг же, по словам эксперта, инвесторы не спешат делать резкие движения.