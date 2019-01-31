Аналитики «Фридом Финанс» ожидают до конца года роста стоимости котировок компании Facebook на 10%. На днях соцсеть представила финансовые результаты за IV квартал, сообщив о росте чистой прибыли на 61% до 6,88 млрд долларов. Выручка компании выросла на 30% и превысила ожидания рынка. На американских площадках бумаги Facebook подорожали на 6,2%, поднявшись выше 150 долларов.

Тем не менее, считает аналитик инвесткомпании Вадим Меркулов, в ближайшие годы рост выручки Facebook будет замедляться, поскольку присутствие рекламы в новостной ленте уже достигло своего пика. Падение дохода возможно также из-за изменения формата новостной ленты.

Отчасти, уверен Меркулов, увеличение числа пользователей компенсирует этот негатив. Количество ежедневных пользователей сети выросло на 9%, что тоже слегка превысило рыночные ожидания. «Соцсеть по-прежнему привлекает пользователей, и это очень хорошие новости для нее. Facebook собрал огромное количество данных, использование которых существенно повышает эффективность размещаемой на его страницах рекламы», — написал он в комментарии.