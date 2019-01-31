Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% и составил 2 521,1 пункта. Индекс РТС вырос на 1,29% — до отметки 1 214,45.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,92%, «АЛРОСы» — на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,34%, Московской биржи — на 1,45%. Акции «Газпрома» просели в цене на 1,56%.

«Российский фондовый рынок в четверг обновил рекордные пики. Новый максимум по индексу Мосбиржи теперь располагается на уровне 2 536 пунктов. Выше рынок еще не забирался. В целом за январь, который стал совершенно фантастическим торговым месяцем в этом году, рублевый индикатор подрос на 6,8%. Больше всего рынок капитала сейчас занимает вопрос: будут ли индексы подниматься далее или коррекция уже совсем не за горами?» — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.