Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился до 65,47 рубля, на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 29,9 тыс. сделок на сумму порядка 3,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,16—65,61 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,13 рубля, опустившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,9 тыс. сделок примерно на 469,5 млн евро по курсам от 74,8 до 75,44 рубля за евро.

«У рубля все ровно. Доллар США ослаб накануне и продолжал ограниченно отступать сегодня, но, вероятно, основные эмоции, связанные с результатами январского заседания ФРС США, уже учтены рынком. Это может означать, что пара доллар/рубль готова вернуться в область 65,75, когда для этого сложатся обстоятельства. Краткосрочный торговый коридор по доллару составляет 65,5—65,5 рубля, по евро — 74,85—75,65 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

