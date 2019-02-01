Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,59 рубля, курс евро повысился на 18 копеек до 75,02 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта сдает позиции вслед за снижением нефтяных котировок. По данным на 10:00 мск, баррель Brent подешевел до 60,85 доллара.

«Для рубля это негативный фактор, однако есть позитивные новости по переговорам, которые могут нивелировать падение нефтяных котировок», — отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что китайское правительство намерено заключить соглашение о торговле с США. Американский президент Дональд Трамп тоже заявил, что США с нетерпением ждут заключения сделки, и выразил надежду, что соглашение с Китаем будет достигнуто до 1 марта.

На новости инвесторы могут отреагировать покупками активов на развивающихся рынках, полагает эксперт. В связи с этим он допускает снижение курса доллара до 64,78 рубля.

«Техническая картина не мешает дальнейшему укреплению рубля», — комментирует аналитик. По его словам, расчетная цель может быть достигнута сегодня на американской сессии в случае разочаровывающего январского отчета по американскому рынку труда, который выйдет в 16:30 мск.

«Если показатель NFP порадует рынки, то рубль окажется под давлением, но ненадолго», — отмечает Антонов. По паре EUR/RUB он прогнозирует снижение до 74,4 рубля.