ЦБ установил официальные курсы валют со 2 февраля. Курс доллара повысился на 30,24 копейки, составив 65,6601 рубля (65,3577 рубля на 1 февраля). Курс евро уменьшился на 5,26 копейки до 75,148 рубля (75,2006 рубля на 1 февраля).



Российская валюта корректируется вниз в паре с долларом после нескольких дней укрепления, констатирует операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.

«Рубль реагирует на отрицательную динамику нефтяных цен и снижение глобального аппетита к риску из-за публикации слабой китайской статистики. Еще одним фактором давления выступает старт дополнительных валютных интервенций со стороны ЦБ», — комментирует эксперт.

Котировки Brent опустились ниже 61-долларовой отметки на фоне данных о существенном сокращении производственной активности в Китае, поясняет он. В то же время новость о том, что Пекин и Вашингтон достигли промежуточных договоренностей на переговорах по тарифам, несколько улучшила настроения инвесторов, добавляет Зотов.

«Опасения перебоев с поставками сырья из-за ситуации в Венесуэле в любом случае будут удерживать «черное золото» на плаву», — уверен эксперт.

Банк России в пятницу начал производить дополнительные закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила: они будут производиться равномерно в течение 36 месяцев в ежедневном объеме 2,8 млрд рублей. В то же время регулятор обозначил, что в случае возникновения рисков финансовой стабильности закупки могут быть приостановлены.

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю, по прогнозу Зотова, составляет 65,05—67,05 рубля за доллар.