Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,02% и составил 2 521,7 пункта. Индекс РТС просел на 0,27% — до отметки 1 211,23.

Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,89%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%, Московской биржи — на 0,74%, «Газпрома» — на 0,17%.



«Российский фондовый рынок в пятницу провел невнятный день. Вроде бы продавать не на чем, но и покупать после столь подвижной недели и обновления пиков желающих не нашлось. В результате индекс Мосбиржи стабилизируется около 2 521 пункта. Недельный прирост составил 1%, новый максимум располагается на отметке 2 536,28 пункта. Пока индикатор стоит выше 2 500 пунктов, о смене настроений говорить преждевременно. Индекс РТС взлетел на этой неделе к пикам апреля 2018 года и пока консолидируется у максимумов вблизи 1 212 пунктов. Здесь не исключено формирование краткосрочного «боковика» в пределах 1 200—1 220 пунктов», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.