Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:07 мск повысился на 0,02% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 522,26 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в плюс также на 0,02% — до уровня 1 211,45.

«Текущая неделя для российского рынка будет отмечена полноценным стартом сезона отчетностей (во вторник результаты по МСФО представят «Роснефть» и «Северсталь», в четверг — ММК, НЛМК и «Магнит»). На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2 500—2 550 пунктов по индексу Мосбиржи, сегодня видим шансы на переход в верхнюю половину данного диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.