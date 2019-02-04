Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,07% и составил 2 523,52 пункта. Индекс РТС опустился на 0,01%, до отметки 1 211,15.

Бумаги Сбербанка понизились на 0,37%, «Газпрома» — на 0,08%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,57%, «АЛРОСы» — опустились на 1,73%, Московской биржи — на 0,86%.

«Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум чуть выше отметки 2 537 пунктов. Поддержку фондовому индикатору оказало снижение рубля, происходившее на фоне роста нефтяных цен. Благодаря этому рублевая стоимость нефти двинулась вверх, что в первую очередь благотворно сказалось на котировках акций отечественных нефтегазовых компаний. Индекс РТС благодаря аналогичному движению символически переписал пятничную вершину, приблизившись к отметке 1 220 пунктов. Однако во второй половине нашей сессии внешний фон начал планомерно ухудшаться. Нефтяные цены перешли к активной нисходящей коррекции, мировые фондовые площадки в большинстве своем ушли на отрицательную территорию», — прокомментировал аналитик компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.