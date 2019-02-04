Рубль завершил основную валютную сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 65,61 рубля, на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 13,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,47—65,73 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 75 рублей, опустившись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,2 тыс. сделок примерно на 396 млн евро по курсам от 74,92 до 75,2 рубля за евро.

«Несмотря на сильную динамику нефтяных цен, рубль постепенно теряет связь с этим фактором, реагируя в основном на сигналы с мирового валютного рынка. Не последнюю роль в этом играют ежедневные покупки иностранной валюты со стороны Банка России, которые с пятницы увеличились с целью реализации объема, который не был приобретен в прошлом году из-за приостановки данных операций, вызванной нестабильностью на рынке. Из внешних рыночных факторов на первый план сегодня для рубля вышла динамика валют развивающихся стран», — прокомментировал аналитик «БКС Брокера» Дмитрий Бабин.