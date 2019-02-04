Общий объем торгов на биржевых рынках в январе 2019 года составил 58,9 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%. Такие данные приводятся в сообщении Московской биржи.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе составил 738,9 млрд рублей против 823,1 млрд рублей в январе 2018 года. Среднедневной объем торгов — 36,9 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1 трлн 335,1 млрд рублей, также продемонстрировав снижение. В январе прошлого года объем торгов был равен 1 трлн 445,6 млрд рублей.

В январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 35 облигационных займов на общую сумму 1 трлн 128 млрд рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 358 млрд рублей).

Объем торгов на валютном рынке составил 23 трлн рублей, снизившись на 9,1% с 25,3 трлн рублей в январе 2018 года. Объем торгов на денежном рынке вырос на 1,9% и составил 24,6 трлн рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 9,5% и составил 5,9 трлн рублей.