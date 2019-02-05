Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,56 рубля, курс евро понизился на 5 копеек до 74,95 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта ждет новых драйверов для укрепления, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Ожидания по парам USD/RUB и EUR/RUB не изменились. По доллару прогнозирую ослабление к рублю до отметки 65,07 рубля, курс евро дойдет до 74,7 рубля. Дальние цели: 64,78 и 74,5 рубля соответственно», — комментирует эксперт.

Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов не ждет сегодня особых движений в паре USD/RUB. «Пока не видно драйверов, способных вновь отправить российскую валюту на штурм отметки 65, хотя фундаментально рубль должен стоить намного дороже нынешнего уровня», — поясняет эксперт.