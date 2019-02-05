Резкий скачок цен на топливо, который произошел весной прошлого года, мог быть вызван сговором трейдеров на торгах. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский, передает корреспондент РБК .

По его словам, в настоящее время подозреваются в сговоре как минимум двое игроков рынка. Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

«Мы очень внимательно исследовали, что происходило в то время на торгах нефтепродуктами. В ближайшее время будет возбуждено дело по сговору участвующих в торгах трейдеров. Это будет интересное дело, очень своеобразная схема там», — сказал он.

Как рассказал в разговоре с РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, в сговоре участвовали крупные трейдеры. Они могли оказывать влияние на биржевые цены, из-за чего впоследствии менялась и товарная цена.

«С точки зрения скачков цен на нефтепродукты это выглядит серьезно. По авиатопливу пока не готов сказать (есть ли дела), может, через пару месяцев у нас что-то и появится», — уточнил он.