ЦБ установил официальные курсы валют на 6 февраля. Курс доллара понизился на 1,68 копейки, составив 65,5691 рубля (65,5859 рубля на 5 февраля). Курс евро уменьшился на 14,38 копейки до 74,9127 рубля (75,0565 рубля на 5 февраля).



Рубль завис в ожидании дальнейших сигналов, продолжая консолидацию вблизи отметки в 65,6 за доллар, отмечают эксперты.

«Сигнал рынка в данном случае прост: инвесторы держатся в стороне, ожидая новых сильных факторов, которым окажется под силу прервать длительный период затишья», — комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его прогнозу, выжидательная позиция может растянуться до конца недели, когда Банк России опубликует очередное решение по процентным ставкам.

«Сила рубля с начала года может пойти во вред курсу. ЦБ в январе не только вернулся к покупкам валюты в рамках бюджетного правила Минфина, но и дополнительно усилил свои намерения. Это событие совпало с остановкой ралли рубля, хотя главной причиной все же не стало», — рассуждает эксперт.

Теперь, отмечает он, все внимание участников рынка будет сосредоточено на сигналах относительно повышения ставок. «Если рынки и тут получат «мягкую» риторику ЦБ, это может стать дополнительным ударом для российской валюты», — предупреждает аналитик. Он напоминает, что сейчас участники ждут еще одно-два повышения в течение 2019 года в качестве меры борьбы с инфляцией и поддержки рубля.