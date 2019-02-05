Минфин России рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций. Новый механизм может быть введен начиная с аукциона 13 февраля, то есть со следующего после завтрашнего, следует из сообщения ведомства.

В Минфине поясняют, что в этом случае объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из совокупного спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. О принятом решении по изменению сложившейся практики публикации сведений о проведении аукционов будет объявлено 12 февраля 2019 года.

«Данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки», — полагают в Минфине.

Для участников аукционов механизм подачи заявок останется прежним.



По данным на сайте Минфина, 6 февраля состоятся аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ общим номинальным объемом 35 млрд рублей (20 млрд и 15 млрд).