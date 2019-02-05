Ассоциация форекс-дилеров (АФД) разработала предложения по улучшению торговых условий для российских форекс-дилеров, чтобы иметь конкурентные условия наравне с предложениями иностранных компаний, в ближайшее время ассоциация планирует обсудить их с Банком России, сообщил РИА Новости руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.

«АФД разработала предложения по улучшению торговых условий для российских форекс-дилеров. В ближайшее время АФД планирует обсудить их с Банком России. К сожалению, сегодня иностранные компании предлагают клиентам большее разнообразие инструментов на рынке Форекс, чем обладатели российской лицензии. Для устранения такого рода регуляторного арбитража в первую очередь необходимо расширить количество инструментов, доступных российским форекс-дилерам», — сказал он.

В частности, предлагается предоставить форекс-дилерам право заключать договоры с юридическими лицами в целях минимизации рыночных рисков (сделки хеджирования), рассказывает глава АФД.

«Кроме того, целесообразно исключить обязанность зачисления денежных средств физического лица на номинальный счет форекс-дилера исключительно с банковского счета указанного физического лица. В условиях, когда все расчеты между форекс-дилером и его клиентами осуществляются в безналичной форме, данное требование носит избыточный характер и необоснованно исключает для клиентов возможности перевода денежных средств форекс-дилеру с использованием других форм безналичных расчетов, предусмотренных российским законодательством», — говорит Машаров.

Ассоциация также предлагает наделить правом заключать договоры с форекс-дилерами физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. «В настоящее время они такого права необоснованно лишены. Дело в том, что существует коллизия. Если индивидуальный предприниматель открывает счет у форекс-дилера как физическое лицо, но при этом форекс-дилер в ходе проверки при постановке на обслуживание узнает, что физическое лицо кроме того является ИП, то форекс-дилер может понести риски, связанные с потенциальным банкротством физического лица как индивидуального предпринимателя», — поясняет он.

Членами АФД сейчас являются четыре компании: «Финам Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Альфа-Форекс».