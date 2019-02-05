Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,94% и составил 2 547,27 пункта. Индекс РТС вырос на 1,02%, до отметки 1 223,48.

Бумаги Сбербанка поднялись на 1,09%, «Газпрома» — на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,59%, «АЛРОСы» — на 1,14%, Московской биржи — опустились на 1,08%.



«У индекса Мосбиржи все еще есть шанс на тест 2 550/2 555 пунктов, но чем выше, тем больше шансов на продолжительную коррекцию тогда, когда для этого появится не только технический, но и фундаментальный повод. Промежуточные поддержки стоят на уровнях 2 530 и 2 505 пунктов, сопротивлений впереди нет», — считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Она также добавила, что пока не появится внешних поводов для фиксации прибыли, индикаторы продолжат расти.

