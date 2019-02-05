Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:07 мск не изменился и составил 65,59 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,4 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,42—65,64 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,82 рубля, опустившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 375,6 млн евро по курсам от 74,71 до 75,09 рубля за евро.

«Попытки «медведей» вывести доллар из границ 65,5—66 рублей оказались неудачными. В рамках сессии американская валюта отступала под нижнюю границу обозначенного диапазона, однако закрепиться ниже не удалось. И если динамика рынка энергоносителей практически не оказала влияния на фондовую секцию, то на валютном рынке отразилась, не позволив рублю укрепиться к доллару. При этом мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российскую валюту. В случае если нефть марки Brent сможет преодолеть отметку 63 доллара, которая сейчас выступает сопротивлением для рынка энергоносителей, рубль получит серьезный повод для укрепления, в результате чего доллар отступит к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.