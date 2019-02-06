Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:11 мск понизился на 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 544,9 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,24% — до уровня 1 220,59.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашний день уверенным ростом, прибавив 0,9% по индексу Мосбиржи. Индекс вплотную приблизился к отметке в 2 550 пунктов, сегодня ожидаем консолидации рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально допускаем умеренное коррекционное движение в ключевых фишках», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.