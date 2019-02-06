Рубль завершил основную валютную сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск вырос на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,61—65,93 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,8, опустившись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,8 тыс. сделок примерно на 370,8 млн евро по курсам от 74,71 до 75,06 рубля за евро.

«Американская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 65,5—66 рублей в отсутствии поводов для направленного движения. Опять же основное внимание игроков обращено к ситуации на рынке нефти и в валютах развивающихся стран. Любые позитивные изменения на этих «фронтах» могут стимулировать покупки в рубле. При этом ближе к концу месяца российская валюта вновь получит поддержку со стороны налогового периода, что при сохранении умеренно позитивного внешнего фона будет способствовать отступлению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.