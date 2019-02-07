Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:06 мск понизился на 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 530,63 пункта. Индекс РТС на этот же момент времени ушел в минус на 0,64% до уровня 1 208,05.

«Утренний внешний фон перед открытием торгов не отличается позитивом, торги могут начаться умеренным снижением российских индексов. Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 515—2 565 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 205—1 230 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.