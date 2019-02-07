Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 1,17% и составил 2 509,89 пункта. Индекс РТС снизился на 1,29%, до отметки 1 200,14 пункта.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,17%, «Газпрома» — на 1,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,14%, «АЛРОСы» — на 1,23%, Московской биржи — поднялись на 3,49%.



«В четверг российский фондовый рынок понес существенные потери. Продажам в наших акциях способствовала динамика западных рынков. В результате сегодняшней коррекции индекс Мосбиржи вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2 500 пунктов. Учитывая текущие настроения, уже завтра рынок может протестировать эту отметку. Однако даже в случае ее пробоя, на наш взгляд, говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Отметим, что негативный фон может и дальше стимулировать фиксацию прибыли в длинных позициях, в результате чего рынок может закрепиться в диапазоне 2 450—2 500 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

