Телекоммуникационная компания «МегаФон» разместила трехлетние облигации серии БО-001P-05 в объеме 20 млрд рублей. Об этом сообщает в пятницу банк «Открытие», один из организаторов размещения.

В процессе формирования книги заявок ставка купонов по облигациям была установлена ниже маркетируемого диапазона и составила 8,55% годовых, что соответствует доходности в 8,73% годовых, уточняется в релизе.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоялось 4 февраля.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствуют требованиям для включения в ломбардный список Банка России.



Помимо «Открытия» организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк.