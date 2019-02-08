Оператор мобильной связи «МТС» запускает проект по обновлению стратегии своего присутствия на рынках акционерного капитала. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, МТС оценят текущую структуру присутствия компании на рынках капитала, рассмотрят механизмы повышения объемов торгов на Московской бирже. В МТС также изучат возможность сделать Мосбиржу основной площадкой для торговли акциями.

Кроме того, планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках.

«МТС планируют обсудить такие вопросы, как доступ к глобальным биржевым площадкам, возможность включения акций компании в международные индексы, удобство инвестирования, значимость программы ADR, биржевые и депозитарные расходы, а также мандаты инвесторов и их общие предпочтения», — отмечается в сообщении.