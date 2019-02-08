Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,77 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,2 тыс. сделок на сумму порядка 1,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,62—66,15 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,51, опустившись на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,5 тыс. сделок примерно на 323,6 млн евро по курсам от 74,36 до 75 рублей за евро.

«Российский рубль после заседания ЦБ РФ дешевеет по отношению к доллару, но уже менее выраженно. Центробанк сохранил ставку на прежнем уровне и сообщил о том, что ситуация в экономике, несмотря на рост ВВП, далека от идеальной, сохраняется неопределенность во внешней ситуации. Это значит, что регулятор будет держать руку на пульсе. Жесткая риторика банка на время сохранит спокойствие валютных пар. Пара евро/доллар в конце дня развернулась и перешла к росту», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.