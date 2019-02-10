Валюты многих развивающихся стран укрепились в начале года. Этому помогло смягчение позиции Федеральной резервной системы США по денежной политике, а также надежды инвесторов на урегулирование торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Но если хорошие новости сменятся плохими, курсы этих валют могут снова снизиться, предупреждают аналитики.

Курсы рубля, южноафриканского ранда и бразильского реала к доллару США выросли более чем на 4% с начала 2019 года. Также укрепились тайский бат, индонезийская рупия и китайский юань, курс которого прошлой осенью подошел к психологической отметке 7 юаней за доллар, а теперь составляет 6,75 юаня. В целом индекс MSCI для валют развивающихся стран вырос на 2,1%.

Как отмечают специалисты Bank of America Merrill Lynch в обзоре развивающихся рынков, всего за месяц настроение инвесторов кардинально изменилось. Если раньше участники рынка были обеспокоены синхронным замедлением мировой экономики, то в январе ФРС дала понять, что не будет спешить с повышением процентных ставок, и появились признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Но аналитики банка считают, что эти и другие хорошие новости уже заложены в стоимость активов на развивающихся рынках. В то же время март может преподнести ряд неприятных сюрпризов: наступят дедлайны по Brexit и в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, США нужно будет повысить потолок госдолга и избежать новой приостановки работы правительства. Поэтому в Bank of America Merrill Lynch «продолжают настороженно относиться» к развивающимся рынкам.

В свою очередь аналитики Morgan Stanley считают, что валюты развивающихся стран больше не выглядят дешевыми, пишет WSJ. Если обстановка на рынках ухудшится, они советуют покупать японскую иену.