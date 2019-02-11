Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 24 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,57 рубля, курс евро понизился на 25 копеек, до 74,25 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Повышение суверенного рейтинга РФ до инвестиционного уровня поможет укреплению рубля, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

В выходные пришла новость о том, что глобальное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ва1» до инвестиционного уровня «Baa3», прогноз одновременно снизило с «позитивного» до «стабильного», так как повышение рейтинга уже произошло.

Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом В агентстве отметили, что повышение рейтинга РФ отражает позитивное влияние политики, принятой для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны.

«Сегодня это решение рейтингового агентства может положительно повлиять на курс рубля, так как инвестиционный рейтинг страны означает снижение рисков инвестиций в российские долговые бумаги и в целом в российские активы», — комментирует эксперт.

По паре доллар/рубль на сегодня аналитик прогнозирует диапазон для торгов в границах 65—66,4 рубля. По паре евро/рубль эксперт ожидает колебаний цены в интервале 74,1—75,5 рубля.