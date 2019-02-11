Аналитики инвесткомпании «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции Royal Caribbean Cruises — второй по величине в мире круизной компании, ожидая роста котировок на волне спроса на туристические круизы. В «Финаме» прогнозируют рост стоимости бумаг компании в течение года на 15,8%.



Круизный туризм остается одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов международного туристического рынка. По оценкам Международной ассоциации круизных линий (CLIA), количество круизных пассажиров в 2019 году может превысить 30 млн человек, большую часть из них составят американцы, приводит данные аналитик инвесткомпании Вадим Сысоев.

Он отмечает рост финансовых показателей Royal Caribbean Cruises и высокие по сравнению с конкурентами дивиденды. В IV квартале чистая прибыль туристической компании достигла 315,7 млн долларов против 288 млн годом ранее. Квартальная выручка выросла на 16,4%.

По мнению Сысоева, по большинству мультипликаторов компания остается недооцененной по отношению к своим ключевым конкурентам. В то же время дивидендная доходность ее акций составляет 2,4% против 1,6% в целом по отрасли.