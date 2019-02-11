За неделю, закончившуюся 6 февраля, инвесторы вложили в фонды, вкладывающие в развивающиеся рынки, 3,2 млрд долларов, свидетельствуют данные EPFR Global. Неделей ранее приток на EM оценивался в 4,5 млрд долларов.

«На состоянии развивающихся рынков благоприятно сказалось повышение интереса к рискованным активам, наблюдавшееся в начале рассматриваемой недели в связи со смягчением риторики ФРС США. Однако с тех пор восходящий тренд на рынке несколько ослабел из-за недостатка новых катализаторов, сильной динамики с начала года и возобновления опасений относительно торгового противостояния между США и Китаем, процесса Brexit, перспектив экономического роста в Европе и прочих факторов», — пишут аналитики Sberbank CIB Коул Эйксон и Андрей Кузнецов.

Из этой суммы на российский рынок пришло 194 млн долларов, причем основной приток был через глобальные фонды. Фонды, специализирующиеся на российских активах, привлекли 32 млн долларов. За неделю чистый приток капитала в Россию через пассивные фонды достиг 167 млн, а через активные — 26,9 млн долларов. Всего, по данным EPFR, приток средств в Россию через пассивные фонды с начала года составил 756 млн долларов (т. е. 4,3% поступлений), а через активные фонды за тот же период из российских активов было выведено 85,5 млн.