Банк России считает преждевременным введение лицензирования трейдеров на биржевых торгах товарами, в том числе нефтепродуктами, поскольку дополнительное регулирование может повредить развитию рынка, сообщила пресс-служба ЦБР в ответ на запрос Reuters.

«Лицензирование — достаточно трудоемкий и ресурсоемкий процесс, полагаем, что на этапе становления организованного товарного рынка дополнительное регулирование может оказаться губительным», — сообщил ЦБР.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в январе предлагала ввести лицензирование брокерской деятельности на товарном рынке по аналогии с тем, как это делается на рынке ценных бумаг.

«По мнению Банка России, в настоящее время говорить о необходимости лицензирования трейдеров на биржевых торгах товарами как минимум преждевременно», — сообщил ЦБР на просьбу прокомментировать предложение СПбМТСБ.

Российский биржевой товарный рынок имеет особенности, считает ЦБ, поскольку он спотовый, а не срочный, как это принято в мировой практике. Поэтому в большинстве стран мира участники торгов — лицензируемые финансовые посредники, а российское законодательство позволяет допускать до торгов товарами любое юридическое лицо и индивидуальных предпринимателей. ЦБР указал, что понимание особенностей работы биржи, практик торгового поведения и отношения регулятора к ним у лицензируемых организаций и нелицензируемых очень разное.

«При этом мы полагаем, что существующие механизмы, предусмотренные в законодательстве об организованных торгах, наделяют биржи достаточными полномочиями по установлению требований к участникам торгов и их последующему контролю», — говорится в комментарии.

«Роснефть» и Петербургская биржа направили в ЦБ предложения по усилению надзора за биржей Предлагается ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличить размер неустойки за неисполнение сделок, установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров.

Банк России в конце 2018 года зарегистрировал новую редакцию правил проведения торгов СПбМТСБ, которые площадка разрабатывала совместно с Роснефтью, пытающейся ограничить «количество спекулятивных операций» на бирже. Биржа сообщала, что продолжит ужесточать правила торговли нефтепродуктами.

«Банк России обращал внимание СПбМТСБ на необходимость установления дополнительных требований для допуска участников к торгам, направленным на повышение транспарентности торгов и разграничение участников торгов на понятные категории в зависимости от того, чем трейдер занимается», — сообщил ЦБР в понедельник.

«Ведь, как мы понимаем, участники торгов могут быть как брокерами, исполняя поручение клиентов, спекулянтами, которые перепродают товар на внебирже, конечными потребителями, участниками тендеров на поставки и так далее», — пишет ЦБ.