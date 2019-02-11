Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,3% и составил 2 510,22 пункта. Индекс РТС вырос на 0,14% до отметки 1 201,33.

Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 1,63%, «Газпрома» — на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,3%, Московской биржи — на 0,44%.



«Индекс Мосбиржи после коррекции от исторических максимумов, установленных на прошлой неделе в районе 2 550 пунктов, продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 2 500 пунктов. Пока нет никаких поводов для разговоров о развороте рынка. Более того, в случае улучшения внешнего фона «быки» вернут себе инициативу и попытаются вывести рынок на новые исторические максимумы», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.