«Газпром» 6 февраля разместил семилетние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 5,15%. Участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска, сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

При этом общий спрос по финальной цене достигал 3,5 млрд долларов, а в целом по ходу сбора заявок превышал 5 млрд долларов. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоратов, уточнили в кредитной организации.

«Это было крайне не простое решение в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров. «Газпром» впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций в формате 144А, номинированных в долларах США», — отмечается в сообщении.

Этим размещением компания открыла рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, поскольку с момента введения США новых санкций в апреле 2018-го никто из РФ на этот рынок не выходил, добавили в Газпромбанке.

В сделке участвовало более 300 инвесторов. Швейцарские инвесторы были активны наравне с россиянами (по 10%), континентальная Европа купила порядка 21%, включая 7% из Германии и Австрии, англичане — 6%, также приняли участие азиатские инвесторы.

Глобальными координаторами выступили Газпромбанк и JP Morgan в синдикате восьми банков — организаторов сделки.

