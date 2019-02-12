ЦБ установил официальные курсы валют на 13 февраля. Курс доллара повысился на 6,3 копейки, составив 65,7147 рубля (65,6517 рубля на 12 февраля). Курс евро уменьшился на 17,84 копейки до 74,1459 рубля (74,3243 рубля на 12 февраля).



На глобальных площадках сохраняется довольно осторожное настроение к рисковым активам, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Причиной является сохраняющаяся неопределенность относительно исхода переговоров между Китаем и США, уточняют они.

«Умеренную поддержку рублю в понедельник оказывало решение агентства Moody's о повышении суверенного кредитного рейтинга России. Тем не менее информация о возобновлении обсуждения эффективности санкционного давления на Россию, которое пройдет сегодня (18:00 мск) в рамках заседания финансового комитета палаты представителей конгресса США, не позволила российской валюте продемонстрировать более выраженную положительную динамику», — комментируют эксперты.

По их словам, обсуждение санкций в отношении России может вернуть рубль выше отметки 66 в паре с долларом. «В случае отсутствия крайне негативного фона по итогам этого обсуждения российская валюта до конца недели может упрочить свои позиции в основных валютных парах», — допускают эксперты.

Поддержку рублю в среду окажет проведение аукционов ОФЗ Минфином РФ, если размещение государственных бумаг пройдет успешно. Кроме того, 15 февраля предстоит уплата страховых взносов за январь текущего года, что также может оказать рублю локальную поддержку.

«В пятницу же предстоит пересмотр суверенного рейтинга России агентством Fitch, где существует вероятность повышения рейтинга. Таким образом, за исключением санкционного вопроса общий внешний и внутренний фон для российской валюты является умеренно позитивным», — заключают аналитики.