Ситуация на российском финансовом рынке значительно улучшилась в январе благодаря росту глобального спроса на рисковые активы. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как поясняет регулятор, положительное влияние на настроения инвесторов оказали смягчение риторики Федеральной резервной системы США относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, прогресс в торговых переговорах США и Китая и возврат цен на нефть марки Brent к уровням выше 60 долларов за баррель.

На фоне роста индекса валют развивающихся рынков на 3,3% курс рубля по отношению к доллару США в январе повысился на 5,8%, указывают в ЦБ. В том числе это было связано с восстановлением после существенного ослабления российской валюты в конце прошлого года.

Центробанк объяснил ослабление рубля в конце 2018 года Рубль в январе продемонстрировал восстановительный рост после существенного ослабления в конце 2018 года.

Позитивные тенденции наблюдались и на рынке государственных облигаций. Согласно биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд рублей. Это рекордный объем с января 2018 года. Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке наблюдался впервые с января 2018 года. Кроме нерезидентов, активно покупали ОФЗ системно значимые банки (38,6 млрд рублей).



Говоря о ситуации на рынке акций, в Центробанке отметили, что рублевый индекс Мосбиржи вырос на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый индекс MSCI Russia повысился на 13,2%, вернувшись к уровню апреля прошлого года. По биржевым данным, нерезиденты приобрели российские акции на 37,8 млрд рублей, что является рекордным объемом как минимум за последние пять лет (более ранняя статистика недоступна).