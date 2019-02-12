Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,92% и составил 2 533,32 пункта. Индекс РТС вырос на 1,18%, до отметки 1 215,47 пункта.

Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 2,33%, «Газпрома» — на 1,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,86%, Московской биржи — на 0,4%.



«Российские фондовые индексы завершают день ростом. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к историческим максимумам... Индекс РТС также готов обновить локальный максимум, торги завершаются в районе отметки 1 217 пунктов (1,4%). «Быки» не упустили шанс воспользоваться позитивной ситуацией, отсутствием каких-либо потрясений на внешних рынках и целенаправленно двигают индексы наверх — завтра вероятно обновление максимумов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.