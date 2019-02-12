Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 61,03 доллара за баррель с 60,52 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

В 2020 году ведомство теперь ожидает среднюю цену нефти Brent на уровне 62 долларов, тогда как в предыдущем прогнозе показатель составлял 64,76 доллара за баррель.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 54,79 доллара против январской оценки в 54,19 доллара. На 2020 год ведомство ожидает среднюю стоимость этой марки в 58 долларов против оценки января в 60,76 доллара за баррель.

Кроме этого, EIA повысило прогноз по добыче нефти в США на 2019 год на 2,6%, до 12,41 млн баррелей в сутки, на 2020 год — на 2,3%, до 13,2 млн, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Добыча в 2018 году составила в среднем 10,96 млн баррелей в сутки.