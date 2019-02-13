Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,74 рубля, курс евро понизился на 14 копеек, до 74,51 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта укрепляется, несмотря на ужесточение санкционной риторики. Во вторник вечером в СМИ появились сообщения о том, что США и Европа якобы договорились о новых антироссийских санкциях.

«По СМИ прошла информация, что Европа и США близки к достижению договоренности о введении санкций в отношении РФ из-за ареста нарушивших госграницу России украинских военных кораблей в Керченском проливе. Пока речь идет о введении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к инциденту. Если формулировка не ужесточится, то рынок эту новость забудет очень быстро», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.



Если санкционная тема не получит нового развития, прогнозирует он, то сегодня наиболее вероятны колебания рубля в коридоре 65,3—65,8 рубля за доллар.



Кроме того, во вторник палата представителей американского конгресса приняла решение перенести на неопределенный срок рассмотрение эффективности санкций в отношении России, Ирана и Венесуэлы, отмечает эксперт.