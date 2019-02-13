ЦБ установил официальные курсы валют на 14 февраля. Курс доллара понизился на 3,64 копейки, составив 65,6783 рубля (65,7147 рубля на 13 февраля). Курс евро увеличился на 24,13 копейки, до 74,3872 рубля (74,1459 рубля на 13 февраля).



Большую часть вторника рубль укреплялся, но под вечер его подкосила информация о новых антироссийских санкциях, вызванных прошлогодним инцидентом в Керченском проливе, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«В конце дня рубль резко слабел практически на 1%, как в паре с долларом, так и в паре с евро, реагируя на сообщения о том, что США и ЕС близки к согласованию новых санкций против России. К настоящему моменту около половины движения отыграно назад. По информации СМИ, санкции могут касаться конкретных лиц и компаний, причастных к инциденту», — комментируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

По их словам, ограниченный макроэкономический эффект таких санкций позволяет рублю восстанавливать позиции. «Слушание в финансовом комитете конгресса США по вопросам эффективности существующих санкций отложено на неопределенный срок. В отсутствие новостей по санкциям и с учетом довольно оптимистичного настроя на развивающихся рынках в ближайшие дни рубль может попытаться продолжить восстанавливать позиции», — продолжают аналитики.

Между тем на глобальных площадках сохраняется довольно осторожное настроение к рисковым активам, отмечают аналитики. Причиной является сохраняющаяся неопределенность относительно исхода переговоров между Китаем и США, уточняют они.