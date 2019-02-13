Минфин России в среду, 13 февраля, на первом аукционе разместил ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года на 38,099 млрд рублей при спросе 54,341 млрд рублей, следует из материалов ведомства.

Выручка от размещения составила 36,921 млрд рублей. Объем предложения — остатки, доступные для размещения в указанном выпуске. Средневзвешенная цена составила 94,0399% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,11% годовых.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций.