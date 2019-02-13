Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,88% и составил 2 485,76 пункта. Индекс РТС просел на 2,03%, до отметки 1 190,79 пункта.

Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 2,4%, «Газпрома» — на 2,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,69%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — на 1,3%.

«Медведи» проснулись. Российский рынок акций завершает среду в «красной зоне»... Страх побеждает жажду наживы, спекулянты решили «помедведить», отыгрывая возможные новые санкции из-за старого инцидента с Украиной в Керченском проливе... Однако если опасения спекулянтов не получат подтверждения, негативный настрой скоро сойдет на нет, так как у рынка плохая память на плохие новости», — прокомментировал директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.