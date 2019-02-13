Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,795 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,6—65,84 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,25 рубля, опустившись на 40 копеек к уровню предыдущего закрытия. С этим инструментом было проведено порядка 6,7 тыс. сделок примерно на 374,5 млн евро по курсам от 74,17 до 74,6 рубля за евро.

«Нефть в плюсе. Brent прибавляет более 1% и стоит 63 доллара за баррель. Видимо, этим и объясняется стабильность рубля, который слабо укрепляется против доллара и евро: доллар/рубль — 65,8, евро/рубль — 74,3», — прокомментировал директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.