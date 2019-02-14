Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,49 рубля, курс евро понизился на 2 копейки, до 74,89 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжит кататься на «американских и европейских горках» из-за угрозы новых санкций, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Она напоминает, что уже накануне доллар и евро остановили рост курса рубля после того, как сенаторы Марко Рубио и Линдси Грэм внесли в конгресс США проект закона об антироссийских санкциях.

«Внесение законопроекта не означает его автоматического одобрения, однако новости, связанные с будущим обсуждением этого законопроекта в конгрессе, могут вызывать сильную волатильность рублевых пар», — комментирует эксперт.

Она прогнозирует на четверг постепенный рост рублевых пар. «Пара доллар/рубль сегодня может колебаться в рамках 65,6—66,5 рубля, а пара евро/рубль пока останется в интервале 74—75 рублей», — полагает аналитик.

Динамика рубля во многом будет зависеть от того, поддадутся ли панике иностранные держатели ОФЗ, продолжает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он замечает, что в среду Минфин провел довольно успешный аукцион по ОФЗ, разместив бумаги на 41,7 млрд рублей. «Но это было до того, как сенаторы внесли законопроект по антироссийским санкциям», — уточняет эксперт.

Он допускает, что при негативном развитии событий пара доллар/рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67.