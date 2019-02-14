ЦБ установил официальные курсы валют на 15 февраля. Курс доллара повысился на 86,46 копейки, составив 66,5429 рубля (65,6783 рубля на 14 февраля). Курс евро увеличился на 65,99 копейки до 75,0471 рубля (74,3872 рубля на 14 февраля).



Российская валюта заметно потеряла в парах с долларом и евро на фоне санкционной темы, констатируют эксперты. Как сообщалось, 13 февраля американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

Силуанов назвал «выстрелом в ногу» новые санкции США против России Об этом глава Минфина заявил в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

«Меры, предлагаемые в законопроекте, практически повторяют содержание августовских инициатив тех же сенаторов. Процесс обсуждения санкций и голосования по ним достаточно долгий, и до конкретных мер может пройти еще довольно много времени, но тема санкций, ушедшая с российского рынка в последние три месяца, снова возвращается в центр внимания. Заявлений относительно санкций станет больше, а рубль, который в последнее время торговался весьма спокойно (его волатильность опустилась до минимума с апрельского санкционного эпизода), станет более подвижным и, скорее всего, перестанет показывать более уверенную динамику, чем валюты развивающихся стран в среднем», — отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.