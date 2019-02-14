Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1% и составил 2 460,82 пункта. Индекс РТС просел на 2,9%, до отметки 1 156,31 пункта.

Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 4,46%, «Газпрома» — на 2,21%, «АЛРОСы» — на 0,12%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,51%, Московской биржи — на 0,59%.



«Российские фондовые индексы завершают торги снижением. Индексы проседают на фоне новостей о новых санкциях, однако когда они последуют и последуют ли вообще — непонятно. Завтра индексы могут незначительно отыграть падение, торги по индексу Мосбиржи пройдут в диапазоне 2 450—2 465 пунктов. Индекс РТС, вероятно, тоже предпримет попытки подняться наверх, но вряд ли они увенчаются успехом, торги пройдут в диапазоне 1 135—1 160 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.